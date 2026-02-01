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Trump è un “cattivo” che fa tutto quello che i “finti buoni” sognano

Di Emanuele Boffi
01 Febbraio 2026
Il problema se mai è che la sua “diplomazia delle cannoniere” rischia di spingere i suoi storici alleati nelle braccia dei suoi veri avversari, Cina in primis e poi Russia
Donald Trump (foto Ansa)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto Ansa)

Come il Re Sole diceva «l’État, c’est moi!», Donald Trump dice «il diritto internazionale sono io». È l’uomo più potente del mondo, ha il potere e lo esercita. Al New York Times lo ha spiegato senza infingimenti, con una frase terribile e rivelatoria al tempo stesso: «Non ho bisogno del diritto internazionale. I miei poteri sono limitati solo dalla mia morale personale, dalla mia mente. È l’unica cosa che possa fermarmi». C’è da tremare di fronte a parole del genere, ma, d’altronde, se una verità non è riconosciuta, se non c’è un fondamento oggettivo oltre sé per cui si può riconoscere il bene che è l’altro, quale altra legge potrà valere se non quella del più forte? Il “cattivo” Trump fa ciò che i “finti buoni” sognano. È un imperatore come lo erano i suoi predecessori alla Casa Bianca, solo che quelli nascondevano di esserlo, lui invece se ne vanta e lo rivendica. Come spiega su queste pagine il professor Palano, «da un certo punto di vista, Donald Trump dice quella che è sempre stat...

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