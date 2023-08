Ci sono evidenze che da tempo dimostrano quanto l’evoluzione non sia una teoria esaustiva nell’inquadrare la storia dell’uomo. A fronte di certe notizie, che possono senz’altro finire nei trafiletti di fondo pagina eppure segnalano qualcosa che corre più o meno sottotraccia nel nostro tempo, verrebbe da immaginare che lo stesso Darwin reclami dalla tomba il bisogno di aggiungere un capitolo anomalo alla sua opera, e qualche nota bene.

Ci siamo assuefatti al melodrammatico grido ambientalista “l’unico animale che merita l’estinzione è l’uomo”, adesso possiamo aggiungere qualche postilla su una certa e documentata regressione. Difficile che sia il preambolo di una vera estinzione, ma nasce spontaneo l’augurio che certe derive si dissolvano nel nulla cosmico da cui provengono.

Cibo per gatti cucinato ai padroni dei gatti

L’8 agosto a Manhattan aprirà un ristorante pop up ispirato al cibo per gatti. Per fortuna è pop up, temporaneo. Si chiamerà "Fête du Feline" (festa del feli...