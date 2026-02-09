La morte ti fa bella. Oltre a essere il titolo di una commedia del 1992, oggi è una possibilità estetica concreta. Costosa, ma concreta. AlloClae è un filler strutturale derivato da grasso umano cadaverico: in pratica si preleva grasso dai cadaveri per rifarsi glutei, seno, fianchi. Per rendere il prodotto meno inquietante lo si può vendere come “riempitivo volumizzante”, per non parlare del capitolo che può aprirsi benedicendo il concetto di riciclo. Se vale per la plastica e la carta, vale anche per un cadavere: tessuto umano per un riuso virtuoso. Ci sono tante nuove forme di sepoltura ecosostenibile; figuriamoci che cortocircuito entusiasmante può scattare unendo le argomentazioni ecologiche alle nuove frontiere di una medicina estetica “naturale”. Naturalmente ci si premura di sottolineare che si tratta di materiale sterilizzato e privato del Dna, eticamente ottenuto da un donatore consapevole. «La domanda è enorme. Ci sono state più volte in cui siamo rimasti senza prodotto», ha ...