Per gentile concessione dell’editore Rizzoli, pubblichiamo stralci del capitolo “Tel Aviv, il nervo scoperto del mondo” contenuto nel libro Sulle tracce di Cristo. Viaggio in Terrasanta con Luigi Giussani di Luigi Amicone. Si tratta di un volume editato per la prima volta nel 1993 e pensato per accompagnare i pellegrini con meditazioni del fondatore di Comunione e Liberazione. Lo riproponiamo perché, mutatis mutandis, rimane un giudizio molto attuale su quanto sta accadendo in Israele.

È un caldo giorno di fine estate quando il volo della El Al scarica sulla pista un gruppo di una quarantina di italiani. Siamo approdati in Israele per un pellegrinaggio attraverso i luoghi in cui visse Gesù. All’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sbarca una comitiva di amici: universitari in camicetta esotica, coppie di anziani e giovani che hanno lasciato a casa figli e nipotini, e un sacerdote, Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Li...