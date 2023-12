Quest’anno ho portato il mio libro in giro per scuole letteralmente in tutta Italia – non ho tenuto il conto ma saranno state una cinquantina di presentazioni – e i primi a cui devo riconoscenza sono sicuramente i tantissimi ragazzi che ho potuto incontrare.

Devo dire che il motore di tutto quello che faccio sono proprio loro, quei ragazzi, l’entusiasmo ogni volta sorprendente con cui mi accolgono, il modo in cui tanti di loro si sono addentrati e “persi” nella mia storia, gli innumerevoli messaggi che mi scrivono con ogni mezzo “social” possibile… A dirla tutta non è solo gratitudine: mi sento in un qualche modo un po’ in debito verso di loro, perché tutti quei volti, tutti quegli occhi e sguardi che ho incrociato e incrocio, vorrei avere avuto il tempo di conoscerli uno a uno. Non finirò mai di ringraziarli.

Storie da “sentire”

Finché ci sarà occasione, ho intenzione di continuare a entrare nelle scuole, perché vedere quei ragazzi che...