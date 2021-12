Parlare dell’anno 2021 in Iraq produce una mescolanza di gioie e lacrime. Davvero la vita quotidiana in Iraq deve essere contemplata alla fine dell’anno con questi sentimenti vari e contraddittori.

La maggior parte degli eventi accaduti in Iraq negli ultimi 30 anni è triste. Si attendeva l’arrivo di un papa dall’anno del Grande Giubileo, il primo in cui il Santo Padre dell’epoca, Giovanni Paolo II, voleva visitare l’Iraq e la Ur dei Caldei da dove il nostro padre Abramo partì seguendo la chiamata di Dio. Ma allora era un piano di difficile realizzazione, perché il regime di Saddam Hussein non era in grado di assicurare quella visita o forse non voleva farlo. In seguito si sono succeduti tanti eventi drammatici, soprattutto l’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti nel 2003, malgrado l’appello del Papa contro la guerra e per la pace.

Padre Thabet Yousif al rientro a Karamles appena liberata dall’Isis con un crocifisso fiorito, 24 ottobre 2016 (foto Ansa)

Da 2003 al 2021...