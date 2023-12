L'autore di questo articolo è il primo vescovo di nazionalità turca, ordinato il 25 novembre scorso, guida la diocesi di Tubernuca ed è ausiliare del Vicariato dell’Anatolia

Il 25 novembre sono stato consacrato come vescovo titolare di Tubernuca e vescovo ausiliare del Vicariato apostolico dell’Anatolia. Era il 2005 quando entrai a Genova nel noviziato della Compagnia di Gesù, primo gesuita di nazionalità turca, e oggi il Signore mi chiama a servire la mia terra come il primo vescovo turco. Come ogni fedele che riconosce gli innumerevoli doni del Signore nella propria vita, non posso fare a meno di cantare anch’io insieme a Maria: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome» (Lc 1,49). Tutto, infatti, è dono e pura magnanimità.

A metà novembre mi sono ritirato a Büyükada, un’isola in mezzo al mar di Marmara, per vivere i miei esercizi spirituali (EESS) prima della mia consacrazione avvenuta nella basilica di Sant’Antonio a ...