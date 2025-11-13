Svolta conservatrice in Europa dell’Est. Nel nome della «realtà»

Lontano dai riflettori dell’informazione sui temi della politica internazionale, nell’Europa dell’Est si compiono tentativi per una svolta conservatrice e sovranista non sospettabile (se non in percentuali minoritarie) di simpatie putiniane: il parlamento della Lettonia delibera, primo paese europeo, di uscire dalla Convenzione di Istanbul, ovvero la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, perché conterrebbe cedimenti all’ideologia gender, poi fa marcia indietro e su richiesta del capo dello Stato rimanda la questione al parlamento che sarà eletto fra un po’ meno di un anno; in Slovacchia entrano in vigore gli emendamenti alla Costituzione che riconoscono solo i due sessi, maschio e femmina, e restringono alle coppie uomo-donna il diritto alle adozioni di figli; in Polonia il già europeista Donald Tusk, premier di un governo di centrosinistra in prima fila nel sostegno all’Ucraina, minaccia di agire in deroga alla Convenzione europ...