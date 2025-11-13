Svolta conservatrice in Europa dell’Est. Nel nome della «realtà»

La sterzata che accomuna Lettonia, Slovacchia e Polonia. Dalla battaglia in difesa delle differenze sessuali a quella per il controllo dei flussi migratori
Lontano dai riflettori dell’informazione sui temi della politica internazionale, nell’Europa dell’Est si compiono tentativi per una svolta conservatrice e sovranista non sospettabile (se non in percentuali minoritarie) di simpatie putiniane: il parlamento della Lettonia delibera, primo paese europeo, di uscire dalla Convenzione di Istanbul, ovvero la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, perché conterrebbe cedimenti all’ideologia gender, poi fa marcia indietro e su richiesta del capo dello Stato rimanda la questione al parlamento che sarà eletto fra un po’ meno di un anno; in Slovacchia entrano in vigore gli emendamenti alla Costituzione che riconoscono solo i due sessi, maschio e femmina, e restringono alle coppie uomo-donna il diritto alle adozioni di figli; in Polonia il già europeista Donald Tusk, premier di un governo di centrosinistra in prima fila nel sostegno all’Ucraina, minaccia di agire in deroga alla Convenzione europ...
Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online + il mensile digitale
Full
Il quotidiano online + il mensile digitale e cartaceo