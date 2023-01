E poi c’è Boris Johnson. Che si atteggia e si comporta come se il leader Tory fosse ancora lui. Non contento dei milioni di sterline incassati per le sue memorie e per i suoi discorsi all’estero, l’ex Premier continua a essere la vedette dell’Occidente sulla guerra in Ucraina, e non perde l’occasione per pungere il governo Sunak su Brexit, tasse – che lo stesso Johnson aveva alzato – e futuro del partito. Tra gli iscritti è ancora lui il preferito: Rishi non scalda i cuori come BoJo, e si racconta che tra i corridoi del potere a Westminster i johnsoniani stiano tramando per riportare l’ex premier a Downing Street entro la fine del 2023 e consentirgli di sfidare il Labour di Starmer alle prossime elezioni nel 2024. Fantapolitica? Chissà.

Intanto, il Labour, senza fare un granché, se la gode. Un recente sondaggio ha mostrato che la maggioranza degli elettori alla domanda «Quali sono le cose in cui crede Sir Keir Starmer?», ha risposto in prevalenza “Non so”. Non esattamente un grande biglietto da visita per un Primo Ministro in pectore. Ma Starmer, a differenza di Sunak, ha il vento in poppa, ha sistemato casa purgando i corbyniani e la sinistra radicale dai vertici del partito, e non è soggetto alle critiche e allo scrutinio mediatico di chi sta al Governo. Molti analisti considerano inevitabile un esecutivo Laburista nel 2024, quattordici anni dopo l’ultimo guidato da Gordon Brown.

Cosa può fare Rishi Sunak

Cosa può fare, quindi, Rishi Sunak, per cambiare il corso della partita? Innanzitutto sperare che, come sembra, la spirale inflattiva si fermi. Poi, augurarsi che le previsioni su una recessione in UK nel 2023 siano sbagliate. Infine, risolvere le questioni che più interessano l’elettorato che nel 2019 ha votato a valanga per Johnson: l’immigrazione clandestina e la Brexit, magari cominciando con la spinosa vicenda del Protocollo Nordirlandese. Il Premier, però, non sembra avere sufficiente spinta e forza politica per andare oltre il galleggiamento. Se gli sono mancate nei suoi primi 100 giorni – quelli, di solito, della luna di miele tra il neoeletto e l’opinione pubblica – potrà mai averla quando tra i Conservatori è già partito il grido di “si salvi chi può?”