Storia del movimento che rilanciò la presenza pubblica dei cristiani

È in libreria dal 1° di agosto per le edizioni Cantagalli Movimento Popolare. Materiali per una storia, una raccolta di testi e di interventi di una ventina di autori a cura di Rodolfo Casadei, Roberto Formigoni e Gian Franco Lucini che coincide con un avversario. Imprevisto e inatteso da politici, politologi ed ecclesiastici, con un’assemblea al Teatro Nuovo di Milano il 21 dicembre 1975 nasceva 50 anni fa il Movimento Popolare, la rete di cristiani impegnati in una presenza civile e pubblica che nell’Italia degli anni di piombo e del compromesso storico riproponeva il protagonismo politico e sociale dei cattolici sul modello del Movimento Cattolico di fine Ottocento.

Da Cl a Solidarnosc

Nato dalle fila di Comunione e Liberazione, Mp coinvolgerà intellettuali cattolici e politici democristiani, sindacalisti e persone di ogni estrazione, darà vita a centinaia di opere sociali su tutto il territorio nazionale, polemizzerà coi cattolici pro-Pci, subirà decine di attacchi per mano di extraparlamentari di sinistra e di destra, sposterà voti e vincerà elezioni a livello locale, nazionale ed europeo, sarà alle origini del Meeting di Rimini e si interfaccerà con Solidarnosc e i sindacati latinoamericani.

Per la prima volta i protagonisti di quegli anni raccontano le idee e le storie che hanno segnato un ventennio di vita pubblica italiana, e discutono dell’attualità o meno di riproporre quel modello di partecipazione attiva dei cattolici alla vita pubblica italiana. Prendono la parola Francesco Botturi, Rocco Buttiglione, Giancarlo Cesana, Augusto Del Noce, Roberto Formigoni, Gianfranco Morra, Robi Ronza, Giorgio Vittadini e molti altri. Attraverso documenti, interviste originali e racconti. Concludono il volume estratti di due interviste a don Luigi Giussani sui temi della politica e del Movimento Popolare.

Idee e ideali del Movimento Popolare

Dopo un’introduzione di Rodolfo Casadei che intende mettere a fuoco le condizioni per la soggettività politica dei cattolici, rinvenute nell’esperienza esistenziale della comunione cristiana, e una sintetica storia-cronologia del Movimento Popolare a firma di Gian Franco Lucini, il libro propone prima una sequenza di testi teorici che gettano luce su idee e ideali del Movimento Popolare, e poi una serie di testimonianze dal territorio o su opere nate nell’ambito di Mp.

Fra i testi teorici spiccano estratti delle Tesi per il Movimento Popolare (1975), del primo convegno di Comunione e Liberazione Lavoratori per Mp, dell’intervento di Rocco Buttiglione al primo convegno sulla scuola di Cl (1975), di quelli di Augusto Del Noce e di Gianfranco Morra al secondo convegno sulla scuola di Cl per il Mp (1976), degli interventi al convegno “Operatori sindacali del Movimento Popolare” (1978); sono proposte pure sintesi sulla presenza del Movimento Popolare nell’ambito della sanità a firma di Marco Botturi e nell’ambito della scuola a firma di Mario Dupuis.

I fatti e le storie

Nella seconda parte, sotto il titolo “I fatti e le storie”, sono proposti otto testimonianze dal territorio e cinque interventi tematici. Fra le prime Chiavari e la Liguria di Marco De Petro, Pesaro e le Marche di Marco Careri, Roma di Saverio Allevato, Cesena di Romano Colozzi, Rimini di Bruno Angelini, Torino e il Piemonte di Mauro Battuello e Giampiero Leo, Padova di Mario Dupuis e Catania di Francesco Inguanti; fra i secondi il Friuli del dopo-terremoto del 1976 di Alfredo Govetto e Robi Ronza, l’Ufficio Scuola del Movimento Popolare di Gian Franco Lucini, la nascita del settimanale Il Sabato, la nascita dei Cattolici Popolari in università a firma di Antonio Simone e quella della Compagnia delle Opere a firma di Giorgio Vittadini.

La terza parte ospita una corposa relazione di Roberto Formigoni, primo presidente di Mp, sul tema dell’unità politica dei cattolici e sulla storia di Mp, e un’intervista al medesimo. La quarta parte riprende i temi di fondo con tre interviste ad altrettanti intellettuali e leader degli anni fondativi (Rocco Buttiglione, Francesco Botturi e Giancarlo Cesana) e un intervento di Giancarlo Rovati sulla terminologia “popolare”. Rovati è anche colui che ha selezionato i brani tratti da due interviste di Robi Ronza a don Luigi Giussani, datate 1975 e 1986. Le interviste a Roberto Formigoni e a Rocco Buttiglione sono a cura di Francesco Cristellon.

Rodolfo Casadei, Roberto Formigoni, Gian Franco Lucini (a cura di), Movimento Popolare Materiali per una storia, Cantagalli 2025, 344 pagine, 21 euro.