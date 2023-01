A Humocaro (Venezuela), presso il monastero trappista femminile di Nuestra Señora de Coromoto che quest’anno celebra il suo 40° anniversario di fondazione, nato come filiazione di Vitorchiano (Viterbo), si è tenuto dall’11 al 19 gennaio un incontro sul tema “sinodalità e comunione”. Vi hanno partecipato monache provenienti da diversi paesi del mondo, tutte appartenenti all’Ordine Cistercense della stretta osservanza (trappiste).

Don Massimo Camisasca, invitato a partecipare, ha tenuto una relazione di cui qui riportiamo una parte.

Le parole e le esperienze che la Chiesa nel suo magistero propone a noi lungo l’arco dei secoli, traendole dalla grande Tradizione, sono sempre, come ha detto Gesù, nuove e antiche. Perciò dobbiamo scoprirle nella loro radice antica e rileggerle nella loro nuova valenza. In altre parole, niente nella Chiesa è così totalmente nuovo da non essere contenuto nella Rivelazione e nulla è così interamente antico da non avere la necessità di essere riscoper...