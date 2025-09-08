Finalmente anche a sinistra si accorgono che bisogna fare figli

Una volta i comunisti mangiavano i bambini. Ora i progressisti si limitano a metterne al mondo molti meno. La riduzione del tasso di fertilità è generalizzata: il tasso di fertilità medio nel Mondo è sceso negli ultimi sessanta anni da 5,3 a 2,3 figli per donna e, all’infuori dell’Africa, nella maggior parte dei Paesi si attesta da lungo tempo al di sotto del tasso di sostituzione ossia quello necessario perché la popolazione rimanga stabile nel tempo.

Ma, come ha messo in evidenza John Burn-Murdoch, commentatore e responsabile per l’analisi dei dati del Financial Times, la "media del pollo" nasconde nei Paesi occidentali una profonda divaricazione che si è manifestata negli ultimi trent'anni.

Quelli che non fanno figli perché «inquinano»

Sia negli Stati Uniti che negli altri Paesi a reddito più elevato fino agli anni Novanta dello scorso secolo il numero medio di figli era pressoché identico quale che fosse l’orientamento ideologico famigliare, ma successivamente ha cominciato a diver...