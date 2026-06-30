Solo un popolo nel popolo sa affrontare la diossina della falsa informazione

Cinquant’anni fa, oggi. La storia non è poi così diversa. Pietro Piccinini su queste pagine dà conto di una mostra in quel di Seveso, paese della Brianza dove mezzo secolo fa si verificò un incidente a un reattore dell’azienda chimica Icmesa, che provocò la fuoriuscita di diossina e il forte inquinamento di un’area di 380 ettari. Il disastro fu preso a pretesto per introdurre l’aborto in Italia e, purtroppo, “fece scuola”. Nel senso che, come scrive Piccinini, la modalità con cui fu strumentalizzato – come era già accaduto per il divorzio – divenne un metodo per far approvare norme che “facessero uscire l’Italia dal Medioevo”. Non abbiamo visto accadere le stesse dinamiche quando nel paese si è discusso di procreazione medicalmente assistita? In quel caso, la legge c’era già: una norma di compromesso, un punto di equilibrio faticosamente raggiunto dopo anni di discussioni, per limitare il far west procreativo e il mercimonio di embrioni. Un ampio schieramento, ben supportato dai media,...