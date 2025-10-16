Il livello sempre più basso della sinistra populista in Italia

Su Linkiesta Francesco Cundari scrive: «Fa impressione immaginare Di Cesare capolista nella coalizione guidata da un partito che su Aldo Moro ed Enrico Berlinguer che si davano la mano ha costruito l’intera narrazione delle proprie leggendarie radici, dei propri valori inconcussi, della propria inscalfibile identità. Insomma, a ben vedere, il caso Di Cesare non è una novità. Ma soprattutto non è un caso».

Cundari si scandalizza (ma non si stupisce) perché l’Avs ha presentato in testa alla sua lista in Calabria la professoressa Donatella Di Cesare, famosa per i suoi affettuosi riconoscimenti del ruolo politico della brigatista Barbara Balzerani. Capisco lo scandalo cundariano, ma immagino anche il dialogo tra Pasquale Tridico e Giuseppe Conte sul caso “Di Cesare-Balzerani”: «Dicono che abbia fatto l’apologia delle Brigate rosse». «Le Brigate rosse?». «Sì, quelle che volevano fare il compromesso storico con Berlinguer». „Ti sbagli, erano quelle che volevano fare lo Stato imperialista del...