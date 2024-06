Che l’utilizzo eccessivo di smartphone e social network faccia male a bambini e adolescenti non dovrebbe quasi più essere oggetto di discussione: sempre più ricerche scientifiche lo confermano, che – specie se incontrollato – l’uso di device collegati alle piattaforme di condivisione più frequentate dai ragazzi come Instagram e TikTok genera dipendenza, calo dell’attenzione, ansia, depressione, rabbia e in certi casi può portare a tentare il suicidio.

Un recente rapporto del think tank Policy Exchange ha rilevato che i bambini delle scuole secondarie inglesi a cui è stato categoricamente vietato di usare lo smartphone in classe hanno ottenuto risultati scolastici di gran lunga migliori rispetto quelli dei coetanei che frequentano istituti con regole meno rigide.

«Non date gli smartphone ai vostri figli»

Negli Stati Uniti si fa sempre più insistente la richiesta di non dare gli smartphone ai minori di 14 anni e impedire loro di iscriversi ai social almeno fino ai 16, e in queste se...