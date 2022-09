La guerra in Ucraina ha fatto lievitare l’importanza del ruolo strategico della Polonia nel contesto dello scontro fra Russia e Stati Uniti per l’egemonia in Europa, e Varsavia mostra di assumere ben volentieri le responsabilità che il momento storico le presenta. Secondo uno studio del Kiel Institute for the World Economy aggiornato ai primi di agosto, la Polonia è il terzo paese al mondo per valore degli aiuti sia militari che finanziari e umanitari all’Ucraina quando si calcolano anche i costi per l’ospitalità ai 3 milioni di profughi (poi scesi a 1 milione) che si sono rifugiati sul suo territorio. Gli Stati Uniti da soli conterebbero, secondo i ricercatori del think tank tedesco, più della metà di tutti gli aiuti forniti dai paesi occidentali al governo di Volodymyr Zelensky, cioè 44,5 miliardi di euro su un totale di 84,2. La Polonia verrebbe terza con 6,03 miliardi (le istituzioni dell’Unione Europea nel loro complesso hanno stanziato 16,24 miliardi). Varsavia è terza ...