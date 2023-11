Su Huffington Post Italia Stefano Folli scrive: «Dopo il 7 ottobre e la conseguente guerra di Gaza, una profonda lacerazione si è aperta in occidente ed è ancora lungi dal ricomporsi. Il tema è l’antisemitismo che torna a risvegliarsi nelle nazioni europee e persino negli Stati Uniti, in quelle università dove si prepara - o almeno così dovrebbe essere - la classe dirigente del prossimo futuro. Non si tratta di fare una polemica politica spicciola, ma di capire cosa sta succedendo perché i rischi sono gravi».

L’affacciarsi nel mondo di una nuova generazione comporta sempre il rischio di un’estremizzazione delle opinioni, un rischio intrinseco a una certa irresponsabilità di chi è molto giovane. Il problema non è tanto però dell’estremismo adolescenziale quanto della rinuncia ad educare di chi ha l’età per doverlo fare. Dai Beatles al Vietnam alla minigonna, il ’68 fu un periodo in cui richiamare al senso di realtà giovani convinti di poter cambiare il mondo (cambiamento ch...