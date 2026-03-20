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Cinema Fortunato

“Scream 7” fa più pena che paura

Di Simone Fortunato
20 Marzo 2026
Williamson prova ad aggiornare la celebre saga ma finisce per organizzare una rimpatriata nostalgica. Anche Papaleo riciccia se stesso con “Il bene comune”. La guerra disperata di Wajda e quella profetica di Menzies. I film della settimana

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Scream 7 ★ Di Kevin WilliamsonDove vederlo: al cinema Capitolo inutile, decisamente il peggiore di una saga che nel complesso ha sempre funzionato abbastanza. Si aggiornano personaggi e situazioni all’attualità: il digitale diventa intelligenza artificiale, così come certi personaggi vengono ridefiniti in chiave femminista. Film che vorrebbe fare da ponte tra un’estetica di vent’anni fa ormai irrimediabilmente datata e le nuove tecnologie, ma è solo un abbozzo, così come il ricambio generazionale dei protagonisti. Manca poi – ed è la cosa peggiore – quell’ironia caustica che aveva accompagnato i primi capitoli. Si intravede qualche piccolo omaggio a Wes Craven e a Nightmare, ma le svolte...

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