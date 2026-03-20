“Scream 7” fa più pena che paura

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Scream 7 ★ Di Kevin WilliamsonDove vederlo: al cinema Capitolo inutile, decisamente il peggiore di una saga che nel complesso ha sempre funzionato abbastanza. Si aggiornano personaggi e situazioni all’attualità: il digitale diventa intelligenza artificiale, così come certi personaggi vengono ridefiniti in chiave femminista. Film che vorrebbe fare da ponte tra un’estetica di vent’anni fa ormai irrimediabilmente datata e le nuove tecnologie, ma è solo un abbozzo, così come il ricambio generazionale dei protagonisti. Manca poi – ed è la cosa peggiore – quell’ironia caustica che aveva accompagnato i primi capitoli. Si intravede qualche piccolo omaggio a Wes Craven e a Nightmare, ma le svolte...