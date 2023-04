Si dice spesso che il sistema sanitario nazionale in Italia nazionale non lo è per nulla: cioè che le differenze regionali alimentano pesanti diseguaglianze nella somministrazione di cure e trattamenti. La pandemia ha rappresentato un forte elemento di rallentamento per il Ssn, in tutto il Paese, facendo esplodere le liste d’attesa.

Una discussione sulla sanità

Per Cittadinanzattiva, l’attesa per un intervento chirurgico per tumore alla mammella si attesta attorno ai 27 giorni in media (il record negativo lo ha la Sardegna, con 56 giorni) mentre per un intervento per un tumore alla prostata l’attesa media è di 53 giorni (in Abruzzo di 79). Le liste d’attesa sono un modo subdolo per razionare le prestazioni senza dirlo apertamente. Sia chi del servizio sanitario nazionale è responsabile sul piano politico, sia chi ricopre ruoli di gestione nell’amministrazione preferisce passare dove l’acqua è più bassa. La sanità è un servizio la cui domanda è destinata a crescere in un Paese...