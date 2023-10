Il salario minimo imposto per legge, come vorrebbero le opposizioni in Italia, è nel vero interesse dei lavoratori, oppure – come sostiene la maggioranza – è meglio puntare su sgravi fiscali e partecipazione dei dipendenti agli utili dell'azienda? Il tema è dibattuto da mesi, e lo stesso centrodestra ha scelto di non affrettare i tempi di una decisione definitiva, ma di approfondire la discussione nel merito.

Questa settimana la proposta delle opposizioni di introdurre il salario minimo per legge è stata rinviata in commissione Lavoro, alla luce del parere negativo del Cnel. «Un approfondimento in Commissione deve essere necessariamente fatto», ha detto il capogruppo di Fdi Tommaso Foti. Le opposizioni hanno accusato la maggioranza di volere "buttare la palla in tribuna" perché l'argomento divide gli elettori di centrodestra. Tempi ha chiesto a Emmanuele Massagli, esperto di diritto del lavoro, neopresidente della fondazione Ezio Tarantelli e già presidente di Adapt, di ri...