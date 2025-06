Chi vuole davvero rilanciare il Sud Italia

Su Affari italiani Nello Musumeci dice: «Noi abbiamo sempre creduto che il Sud avesse tutte le potenzialità per crescere e sviluppare un'economia compatibile con le sue vocazioni, con la sua collocazione e con la sua cultura. Elementi di stimolo dello sviluppo di cui parliamo ritengo siano essenzialmente due: da una parte il PNRR e dall’altra la ZES, che dopo la sua riforma ha consentito procedure più snelle e facilitato il rapporto con gli investitori, sia per imprese già esistenti sia nuovi insediamenti insediamenti».

Non mancano iniziative del centrodestra a sostegno delle parole di Musumeci: per esempio il funzionamento della Zona economica speciale per il Mezzogiorno ha dato diversi risultati positivi. Manca però una comunicazione costante sul rilancio del Sud che dia conto delle varie iniziative, delle difficoltà che incontrano e quindi dei ritardi, e parallelamente dei successi. Serve “una visione” che al momento non è trasmessa alla società meridionale. Speriamo che la nomina d...