“Riformare la giustizia non è reato”. Incontro Tempi e Labora

Di Redazione
06 Febbraio 2026
In vista del referendum sulla giustizia, ci vediamo il 13 marzo a Milano alle 20.45 con Nicolò Zanon, Lodovico Festa e Lorenzo Malagola. Segnatevi la data

In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Tempi e Associazione Labora, in collaborazione con Esserci, SìRiforma, Fondazione Europa e civiltà, Comitati civici per un giusto sì, organizza l’incontro “Riformare la giustizia non è reato”.

Parteciperanno:
Nicolò Zanon, presidente del Comitato SìRiforma
Lodovico Festa, giornalista
Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia
Modera:
Emanuele Boffi, direttore di Tempi

L’appuntamento è per il 13 marzo 2026, ore 20.45, a Milano, in luogo da destinarsi.

giustizia lodovico festa Lorenzo Malagola Nicolo Zanon separazione delle carriere

