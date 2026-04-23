Nati due volte

«C’erano tutti i terroristi d’Italia, o quasi, tranne quelli da Roma in giù. Un piano di San Vittore era occupato da tutta la “Walter Alasia”, su un altro tutta la “Prima Linea” […] Erano gli anni della grande dissociazione, del faticoso, tormentoso ma affascinante processo della dissociazione […] È lì che ho avvertito questa violenta presenza di Cristo vicino a me. Ho fatto un giro di telefonate, ho chiamato Alberto, Aldo e alcuni dei miei più cari amici del Movimento e ho detto: io credo che stia per accadere qualcosa. Tre giorni dopo, tre ex terroristi di Prima Linea che erano fuori, mi hanno telefonato» (Mirella Bocchini al Meeting di Rimini, 30 agosto 1990)

Quanto a militanza, Mirella Bocchini non era seconda a nessuno. Allieva e pupilla di don Luigi Giussani, pasionaria dell’allora famigerato Ipsia Pacinotti alla periferia di Milano, si era prefissa di salvare i figli dei poveri dall’“omicidio di massa educativo” e soprattutto dalla fascinazione dei prof. sguinzagliati dalla sin...