Essere Sigfrido Ranucci deve essere bellissimo. Fregiarsi del nome di un eroe dei Nibelunghi, essere considerato il portabandiera del giornalismo d'inchiesta - quello con la schiena dritta, quello che consuma le suole delle scarpe, quello senza padroni e padrini e bla bla bla -, fustigare a ogni piè sospinto furfanti, briganti e canaglie che s’aggirano per l’Italia, giù giù giù fino all’Uruguay. Essere Sigfrido Ranucci deve essere una pacchia anche quando pesti il merdone. Cioè quando vai in tv e dici che il ministro Nordio ha incontrato Cipriani e Minetti al ranch Gin Tonic, ma non è vero, il ministro telefona in trasmissione e preannuncia querela, tu ("tu" nel senso di Sigfrido l'impavido) rimandi alla puntata di Report, ma poi sei costretto a presentare le tue scuse.

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«Una cosa un po' diversa» Cioè "scuse", parliamone. Perché è vero che t...