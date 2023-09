Come previsto, la corsa per le primarie del Partito Repubblicano del pluri-imputato ed ex presidente Donald Trump sta creando malumori e agitazione fuori e dentro il suo partito. Il clamoroso paradosso della democrazia americana prevede infatti che Trump possa correre per la Casa Bianca ed eventualmente diventare presidente per la seconda volta, anche se sotto processo o condannato.

Raccontato per anni dai media progressisti occidentali come un pericolo per la democrazia, Trump era diventato il capro espiatorio per tutti i mali che affliggevano la politica americana, simbolo dell’avvelenamento dell’opinione pubblica e colpevole-in-chief per le fratture che attraversano sempre più in profondità la società statunitense. L’elezione del suo sfidante democratico alle scorse elezioni, Joe Biden, fu salutato come il ritorno delle cose al loro posto, il trionfo del bene sul male, la ritrovata saggezza da parte del popolo dopo l’imperdonabile errore di avere scelto The Donald come successore di Barack Obama.

Tornano le elezioni, torna l’allarme democratico

Come detto, tra pochi mesi comincerà la corsa delle primarie, e tra poco più di un anno gli americano dovranno decidere chi eleggere alla Casa Bianca. La partita appare ancora molto aperta (i sondaggi danno Trump avanti nelle scelte dei Repubblicani e in grado di battersela con Biden), e già cominciano a emergere malumori in chi, a sinistra, vive come un incubo la possibilità che colui che considerano il mandante morale dell’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021 possa tornare nello Studio Ovale.

In attesa di trovare il modo legale di far fuori Trump dalla corsa, a sinistra è tornato il solito tic, espresso da editorialisti con il curriculum invidiabile e politologi da social network: il popolo, in fondo, non sa scegliere i migliori governanti, sbaglia, vota di pancia, si fa abbindolare da promesse irrealizzabili, traviare dalle fake news, ingannare dai troll. Il popolo si confonde, non sa quale è il suo bene, meglio sarebbe che si affidasse a tecnici capaci che sanno come si fa.

Il voto è sopravvalutato? E la democrazia?

È la trasformazione in argomento politologico del “e il voto di questi vale come il mio?!” che l’utente medio di Facebook o di X (ex Twitter) scrive sui propri status parlando di gente che non la pensa come lui. Un paio di settimane fa due editoriali comprasi rispettivamente sul New York Times e sull’Atlantic sostenevano che l’attuale processo elettorale americano è problematico e dovrebbe essere modificato.

L’articolo del New York Times, originariamente intitolato “Le elezioni sono dannose per la democrazia”, ​​e scritto dall’opinionista Adam Grant, è arrivato al punto di sostenere che il sistema di voto americano dovrebbe essere sostituito da un sistema di scelta casuale dei leader politici tramite lotteria. Il Nyt ha poi cambiato il titolo dell’articolo, ma non il succo del ragionamento. Nell’articolo dell’Atlantic, intitolato “Gli americani votano troppo”, lo scrittore Jerusalem Demsas sosteneva invece che ci sono troppe elezioni negli Stati Uniti e che i cittadini non riescono a tenere il passo con la responsabilità civica di votare in ciascuna di esse.

New York Times: «Sarebbe meglio eliminare le elezioni»

Senza giri di parole, Grant ha scritto che «alla vigilia del primo dibattito della corsa presidenziale del 2024, la fiducia nel governo se la gioca con i minimi storici. I funzionari hanno lavorato duramente per salvaguardare le elezioni e assicurare ai cittadini la loro integrità. Ma se vogliamo che le cariche pubbliche abbiano integrità, forse sarebbe meglio eliminare del tutto le elezioni». Grant propone una «lotteria» per scegliere chi deve governare gli americani, perché «non c’è niente più democratico che offrire a ogni singolo cittadino pari opportunità di leadership».

Sull’Atlantic Demsas metteva in guardia dalle troppe elezioni, che finiscono per aumentare confusione e fiducia negli elettori, e così di fatto danneggiare la democrazia. Strano concetto di democrazia, quello per cui in fondo è sempre colpa di chi vota, e la soluzione è in fondo quella di togliergli quel potere. Se votare fa male alla democrazia, forse è il caso di intendersi su che cosa sia la democrazia.

Bisognerebbe capire che cosa vuol dire “democrazia”

Negli ultimi decenni in Occidente la convinzione è che la democrazia sia sinonimo di liberalismo, che le due cose vadano obbligatoriamente a braccetto, che insomma non ci possa essere democrazia senza liberalismo e viceversa. Si pensa la democrazia come un prodotto preconfezionato uguale ovunque, con al suo interno il pacchetto di nuovi diritti da prendere o lasciare. Questa idea è stata portata a un tale estremo che per molti democratici (nel senso di progressisti) se il governo scelto dal popolo con regolare elezione non applica il pacchetto di diritti di cui sopra, allora non siamo in una vera democrazia.

L’equivoco è sottile, ma decisivo, ed è quello che porta commentatori come l’editorialista del New York Times a dire che sarebbe meglio non votare, o tanti altri a dire che è meglio un governo tecnico di uno eletto. Di questo ha parlato al Meeting di Rimini Shadi Hamid, scrittore, giornalista e accademico americano di origini egiziane membro dell’editorial board del Washington Post e senior fellow al Brookings Institution. Intellettuale di sinistra, ha detto «bisogna fare una distinzione tra la democrazia come sistema di governo e il liberalismo». Hamid propone il cosiddetto “minimalismo democratico”, un modo di pensare alla democrazia che mette al centro una nozione elementare, l’alternarsi del potere attraverso le elezioni. Senza paura di quello che può venire dopo. Sempre meglio che non votare.