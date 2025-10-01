Repubblica non scrive più che Elkann è «socialmente pericoloso»

Caro direttore, sbaglio o la notizia della messa in prova di John Elkann è stata, diciamo così, un po’ trascurata dai nostri quotidiani? Eppure, quando si era trattato di Silvio Berlusconi, mi pare che la vicenda avesse sollevato ben altra indignazione.Pietro Artini

Ma che dici, caro Pietro? Non lo sai che la nostra stampa, soprattutto quella di sinistra, è sempre iper garantista? Ad esempio, per informarci che il suo editore ha versato 183 milioni al Fisco patteggiando 10 mesi di lavori socialmente utili in una struttura salesiana, Repubblica ha sfornato questo titolo: "Eredità Agnelli, sì della procura alla messa alla prova per Elkann. La richiesta per chiudere vicenda dolorosa ma non comporta alcuna ammissione di responsabilità". Chiaro, no? Come ha notato il Foglio, sono «lontani i tempi in cui, per il Cav. che accettava un’identica riabilitazione ai servizi sociali, Repubblica strillava: “Berlusconi in prova ai servizi sociali. ‘Persona socialmente pericolosa’”».

