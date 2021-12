Aumentano ancora negli Stati Uniti le persone che si dichiarano agnostiche, atee o «niente in particolare». Secondo l’annuale ricerca del Pew Research Institute sulla religiosità negli Usa, il 29 per cento della popolazione dichiara di non appartenere ad alcuna religione. Diminuiscono ancora, scendendo al 63%, gli americani che si dicono cristiani, pressoché stabili al 6% coloro che sono affiliati ad altre religioni.

Crescono atei e agnostici

Gli americani che si dicono atei o agnostici sono quasi raddoppiati negli ultimi 15 anni: nel 2007, infatti, quando la rivelazione del Pew Research è iniziata, erano appena il 16 per cento della popolazione.

L’opposto è accaduto ai cristiani: 15 anni fa erano il 78%. In tre lustri dunque il rapporto tra cristiani e atei è sceso da 5 a 1 a poco più di 2 a 1.

Diminuiscono i cristiani, non i cattolici

Analizzando più da vicino le varie denominazioni cristiane, si può notare che mentre i protestanti sono passati, rispetto al 2007, dal 52% al 40%, il numero di cattolici si è mantenuto pressoché stabile, passando nello stesso periodo dal 24% al 21%. Anzi, negli ultimi due anni la sua quota percentuale è addirittura cresciuta.

Da altri dati si evince che diminuiscono, anche se di poco, i cristiani che pregano ogni giorno, che frequentano stabilmente le funzioni religiose e che ritengono la religione «molto importante per la propria vita».

Per quanto riguarda le altre religioni, raggiungono appena l’1 per cento i musulmani, gli ebrei (che secondo altre stime sono in realtà l’1,7%), i buddisti e gli indù.

Foto Ansa