Quando la guerra entra a scuola

Tra pochi giorni i ragazzi della maturità cominceranno il loro esame. Si troveranno davanti al foglio bianco di un tema da riempire di un contenuto adeguato alle richieste. Come da tradizione, e anche per smorzare la tensione, daranno un’occhiata al toto-titoli che ogni anno viene rigorosamente smentito. Magari si aspetteranno una traccia che in qualche modo tocchi il tema della guerra, e in tal caso è bene che schivino certe sirene che cantano a favore di telecamera traviando completamente lo sguardo sulla realtà.

Prendere posizione non è farne un’esibizione ideologica come ha fatto Elodie dal palco di San Siro. Ha chiuso il concerto cantando «uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa» sventolando la bandiera palestinese tra le movenze sexy di un balletto disco. Non è neppure generare lo scalpore mediatico di Greta Thunberg, con il suo volto perennemente corrucciato e gli slogan di un copione che pesca altrove dalle premure umanitarie.

Purtroppo è stata la ...