Putin ora vuole dialogare con l’Europa: paura o bluff?

Il New York Times scrive:

«Dopo i progressi compiuti alla fine dello scorso anno, l'avanzata militare russa ha subito un forte rallentamento. In alcune zone dell'Ucraina, ha addirittura perso territorio. Al ritmo medio di avanzamento mensile registrato finora quest'anno, la Russia impiegherebbe più di trent'anni per assumere il pieno controllo del Donbass, condizione posta dal Cremlino per la fine della guerra. Il rallentamento potrebbe essere temporaneo ed è dovuto, almeno in parte, a fattori stagionali. Le truppe russe tendono ad accelerare durante l'estate [...]. Tuttavia, la Russia si trova in una posizione di svantaggio in questa offensiva. [...] Deve ancora risolvere il problema fondamentale di come compiere grandi avanzamenti su un campo di battaglia saturo di droni. I tempi in cui si inviavano masse di truppe a caricare le linee del fronte con veicoli blindati sono in gran parte finiti».

In un'analisi il Kyiv Independent conferma:

«Dopo la fallita controffensiva ucraina de...