Pupazzi ’e core

C’è chi chiama “figli” i propri cani e gatti, non è una novità. Il rigido inverno demografico si accompagna a una ridente primavera del business degli animali da compagnia, ma all’orizzonte si delinea un’altra fantastica stagione. Forse stiamo entrando nella calda estate delle bambole.

In tutto il mondo è esplosa la “Labubu mania”. Occhioni grandi, orecchie da coniglio e denti aguzzi. Un po’ peluche e un po’ mostro, è un prodotto commercializzato dalla società cinese Pop Mart. L’esca per catturare l’attenzione globale è stata usarli come accessori, i Labubu hanno fatto la loro comparsa appesi alle borse dei vip, tra cui Rihanna.

Labubu a peso d’oro e anche di più

Il grande incantesimo contemporaneo degli accessori funziona benissimo e il trend è impazzito in fretta, complice anche la strategia di vendita nelle “blind box”: l’acquirente compra il pupazzetto e scopre il modello solo al momento dello spacchettamento.

In Italia è stato aperto un punto vendita a Milano, preso d’assalto. A ...