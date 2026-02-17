Il nuovo protagonismo tedesco che ha in mente Merz. E che non molti hanno capito

La Germania di Friedrich Merz ha imboccato con decisione la strada della leadership tedesca non solo in Europa ma a livello internazionale: è questa la conclusione che si deve trarre dal trittico messo a segno dal cancelliere in un paio di giorni fra il 12 e il 13 febbraio. Nel giro di poche ore il leader tedesco ha presieduto ad Alden Biesen insieme a Giorgia Meloni il pre-vertice Ue sulla competitività (un evento voluto da Italia e Germania), ha incontrato a Monaco Emmanuel Macron per discutere della europeizzazione del deterrente nucleare francese e ha pronunciato il suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza che si tiene annualmente nella capitale bavarese, nel quale ha articolato la posizione tedesca nei confronti degli Stati Uniti. L’insieme configura una sorta di politica dei molti forni che la Germania sta praticando e sempre più praticherà con l’obiettivo di difendere la propria libertà e di rispondere positivamente alla chiamata della Storia a svolgere un ruolo di leadersh...