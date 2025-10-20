Prodotti viventi

«Ciao, mi si sono rotte le acque, quindi credo che andrò in diretta». Con queste parole via social, Fandy – streamer americana da centinaia di migliaia di followers – ha invitato il suo pubblico a seguirla su Twitch, piattaforma su cui ha condiviso in diretta le otto ore di travaglio e parto. Gli streamer come Fandy abituano gli spettatori a dirette lunghissime in cui condividono le loro partite ai videogiochi. Questa volta la telecamera ha inquadrato il salotto di casa con una piscinetta in cui è venuta alla luce Luna, che «è casualmente il nome della piattaforma di streaming di videogiochi di Amazon, l’azienda che possiede anche Twitch», notano i più attenti.

Viene da riflettere su come sta cambiando il significato di “spettacolo” della vita: da meraviglia della realtà ad abbuffata di reality, show aperti al pubblico fin dal primo vagito, e non solo. Luna fa parte di una squadra assai numerosa, quella dei neonati venuti alla luce… dei riflettori. La tabella di marcia di un’influencer...