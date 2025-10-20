Contenuto riservato agli abbonati

Casca il mondo

Prodotti viventi

Di Annalisa Teggi
20 Ottobre 2025
Luna, venuta al mondo in diretta streaming su Twitch. La baby star di Giulia De Lellis e Tony Effe. La bimba nata da maternità surrogata in Kenya e contestata perché «troppo scura»
L’influencer Fandy con la figlia Luna appena data alla luce durante una diretta streaming su Twitch
«Ciao, mi si sono rotte le acque, quindi credo che andrò in diretta». Con queste parole via social, Fandy – streamer americana da centinaia di migliaia di followers – ha invitato il suo pubblico a seguirla su Twitch, piattaforma su cui ha condiviso in diretta le otto ore di travaglio e parto. Gli streamer come Fandy abituano gli spettatori a dirette lunghissime in cui condividono le loro partite ai videogiochi. Questa volta la telecamera ha inquadrato il salotto di casa con una piscinetta in cui è venuta alla luce Luna, che «è casualmente il nome della piattaforma di streaming di videogiochi di Amazon, l’azienda che possiede anche Twitch», notano i più attenti.
Viene da riflettere su come sta cambiando il significato di “spettacolo” della vita: da meraviglia della realtà ad abbuffata di reality, show aperti al pubblico fin dal primo vagito, e non solo. Luna fa parte di una squadra assai numerosa, quella dei neonati venuti alla luce… dei riflettori. La tabella di marcia di un’influencer...

figli influencer maternità surrogata premium social network

