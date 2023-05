Sul Pnrr, sostengono gli scettici, si misurerà la credibilità del governo Meloni. Che effettivamente sta andando in ordine sparso. Parte della coalizione è convinta, con buone ragioni, che la pubblica amministrazione italiana non sia in grado di spendere gli oltre 200 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Altri, a cominciare dalla premier, colgono un problema di credibilità con i partner europei. Detto volgarmente: se, dopo averli chiesti, non siamo in grado di spendere questi quattrini, che facciamo?

La genesi del Pnrr

Forse è il caso di riavvolgere il nastro. La pandemia ha indotto a un importante dispiegamento di forze da parte degli attori pubblici, inclusa l’Unione Europea. Sono stati messi in campo ingenti trasferimenti: si è concretizzata quella "solidarietà europea" considerata da alcuni chimerica e il nostro paese ha fatto la parte del leone nella ripartizione dei fondi Next Generation Eu proprio perché c’è stata diffusa consapevolezza di quan...