Con certi pm testimonial del “no” alla riforma Nordio, non si può che votare “sì”

A destra nella foto, Piercamillo Davigo, 7 marzo 2024 (foto Ansa) Sulla Zuppa di Porro Giulio Galetti scrive:

«1. “Oggi il pubblico ministero è collega del giudice. Se li separano, non sarà più collega del giudice, ma sarà sempre collega degli altri pubblici ministeri: e qui sono dolori”. 2. “Alla terza assoluzione che porterà a casa, secondo lui ingiustificata, chiamerà il suo collega dell’altro distretto e dirà: ‘Ma senti un po’, ma vogliamo vedere se questo giudice è solo cretino, visto che mi assolve tutti gli imputati, o è anche ladro? Diamo un’occhiata ai suoi conti correnti’”. 3. “Ci sono stato 42 anni in magistratura. Se fai un accertamento patrimoniale su un giudice, quello si terrorizza. Muore di spavento, il più delle volte”. Ma bravo, Piercamillo… Hai appena dichiarato (o confessato) urbi et orbi che: i pm vedono le loro accuse come verità divina. Un’assoluzione? Impossibile che l’imputato sia innocente, no: il giudice deve essere per forza cretino o corrotto. Senza la “s...