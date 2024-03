Sul Sussidiario Antonio Fanna scrive: «Entrata alla Casa Bianca per concordare l’agenda dell’anno di presidenza italiana del G7, Giorgia Meloni ne è uscita con un successo tutto interno: il trasferimento in Italia di Chico Forti, imprenditore trentino che da 24 anni sconta negli Usa una contestata condanna all’ergastolo per omicidio. Dove aveva fallito il governo Draghi, che si era speso con Washington per ottenere il rimpatrio del connazionale, è riuscita invece la Meloni, che ha fatto valere i suoi solidi legami con l’amministrazione Usa. Certo, non è dato sapere al momento quale sia la contropartita politica chiesta dagli Usa per concedere Forti, forse qualche base navale in Sicilia. In ogni caso, “sono contento che Giorgia sia tornata, abbiamo molto di cui discutere”, ha detto infatti Joe Biden, che ha già ricevuto due volte la presidente del Consiglio italiana in poco più di sei mesi».

La politica, come dicono gli americani, spesso “makes strange bedfellows”, “crea st...