«Gli studenti della Portland State University non vengono educati a pensare. Piuttosto, vengono addestrati a imitare la certezza morale degli ideologi. Facoltà e amministrazione hanno abdicato alla missione di ricerca della verità dell’università e guidano invece l’intolleranza verso idee e opinioni diverse. Questo ha creato una “cultura dell’offesa” in cui gli studenti hanno paura di parlare apertamente e in modo sincero». C’è un problema nelle università americane, e la recente vicenda di Peter Boghossian, professore di Filosofia alla Portland State University, in Oregon, costretto a dimettersi perché non allineato al clima del suo ateneo, illumina alla perfezione il problema di una sinistra illiberale che negli anni ha permeato luoghi di educazione, giornali e istituzioni con un pensiero politicamente corretto e “buono” ma intollerante, e che ha trovato nell’ideologia woke la sua realizzazione più totalitaria.

Criticato principalmente dal mondo conservatore, questo pensier...