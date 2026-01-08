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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Perché il governo Meloni continua a piacere agli elettori

Di Lodovico Festa
08 Gennaio 2026
Quelli che si stupiscono degli apprezzamenti per un esecutivo che tiene i conti a posto, i profeti di sventura sul Pnrr, i dem che non fanno proposte concrete, il centrodestra che può fare di meglio e di più. Rassegna ragionata dal web
La premier Giorgia Meloni scatta un selfie con due dipendenti di Palazzo Chigi durante la cerimonia degli auguri natalizi nel cortile d'onore di Palazzo Chigi, Roma 23 dicembre 2025 governo
La premier Giorgia Meloni durante la cerimonia degli auguri natalizi con i dipendenti della Presidenza del Consiglio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi, Roma 23 dicembre 2025 (foto Ansa)

Su Huffington post it Pietro Salvatori scrive:

A Palazzo Chigi governa la casa senza interventi strutturali, non brilla per slancio o lungimiranza e arranca nel costruire lavoro e sviluppo, ma rispetta le consegne finanziarie e internazionali. È una stasi che diventa stabilità e che rende: dopo tre anni nei sondaggi il consenso resiste, Fdi amplia il vantaggio sul Pd, la strada del Meloni bis è tracciata (se non si incarta sulla legge elettorale).

Mi stupisce come ci si stupisca che, in un mondo così disordinato, un governo Meloni capace di tener in ordine i conti e di dare così una base anche a scelte di prospettiva (che certo andrebbero meglio elaborate), sia apprezzato dai cittadini. *** Su Formiche Gianluca Zapponini scrive:

Questa combinazione apre uno scenario interessante, sotto forma di nuovo spazio di bilancio. In altre parole, il prossimo anno il governo avrà la possibilità di mettere a terra una manovra dalla gittata superiore. Anche perché le scorie del Superbonus che h...

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Governo Meloni manovra Maurizio Sacconi Pnrr

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