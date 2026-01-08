Perché il governo Meloni continua a piacere agli elettori

Su Huffington post it Pietro Salvatori scrive:

A Palazzo Chigi governa la casa senza interventi strutturali, non brilla per slancio o lungimiranza e arranca nel costruire lavoro e sviluppo, ma rispetta le consegne finanziarie e internazionali. È una stasi che diventa stabilità e che rende: dopo tre anni nei sondaggi il consenso resiste, Fdi amplia il vantaggio sul Pd, la strada del Meloni bis è tracciata (se non si incarta sulla legge elettorale).

Mi stupisce come ci si stupisca che, in un mondo così disordinato, un governo Meloni capace di tener in ordine i conti e di dare così una base anche a scelte di prospettiva (che certo andrebbero meglio elaborate), sia apprezzato dai cittadini. *** Su Formiche Gianluca Zapponini scrive:

Questa combinazione apre uno scenario interessante, sotto forma di nuovo spazio di bilancio. In altre parole, il prossimo anno il governo avrà la possibilità di mettere a terra una manovra dalla gittata superiore. Anche perché le scorie del Superbonus che h...