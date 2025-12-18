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Per un cinema senza regia pubblica

Di Filippo Cavazzoni
18 Dicembre 2025
Filippo Cavazzoni (Direttore editoriale, Istituto Bruno Leoni) tira le fila di quanto dibattuto su "Lisander", il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl

«Confido che mettendo insieme tutte le cose che stiamo scrivendo qui, sollecitati da lui, venga fuori qualcosa di buono». Così Andrea Minuz ha concluso il suo contributo su Lisander. Il “lui” sarei io, e spetta ora a me il compito di provare a chiudere questa discussione sul cinema, cercando di tenere insieme i molti spunti emersi e di giungere a una breve e inevitabilmente sommaria conclusione.

Anzitutto, i ringraziamenti. Desidero ringraziare sinceramente tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo per intervenire in questo dibattito: i contributi sono stati numerosi, articolati e, soprattutto, di grande interesse e qualità.

Per continuare a leggere prosegui qui o iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni. 

Cinema Lisander

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