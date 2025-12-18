Per un cinema senza regia pubblica

«Confido che mettendo insieme tutte le cose che stiamo scrivendo qui, sollecitati da lui, venga fuori qualcosa di buono». Così Andrea Minuz ha concluso il suo contributo su Lisander. Il “lui” sarei io, e spetta ora a me il compito di provare a chiudere questa discussione sul cinema, cercando di tenere insieme i molti spunti emersi e di giungere a una breve e inevitabilmente sommaria conclusione.

Anzitutto, i ringraziamenti. Desidero ringraziare sinceramente tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo per intervenire in questo dibattito: i contributi sono stati numerosi, articolati e, soprattutto, di grande interesse e qualità.

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