STONATURA DUE

Cessate d’uccidere i morti –

era il luglio dell’anno quarantatré

del secolo ventesimo,

quando le bombe alleate caddero

sui morti del cimitero del Verano –

Cessate d’uccidere i morti.

Come una supplica,

come un comando,

come un appello,

nuovamente si leva ora

il canto di Ungaretti,

per i morti che muoiono

nella terra d’Ucraina,

dall’una e dall’altra parte:

gli assenti, i dimenticati,

gli inascoltati del gran parlare

che si fa, qui, nel sinedrio

del nostro clamore,

del clamore di noi

sordi all’impercettibile sussurro

dei morti, al loro monito,

alla loro profezia.

Non gridate più, non gridate

Se li volete ancora udire

Se sperate di non perire.

Ma sono poche le voci

che si accordano

all’eloquenza dolorosa

che nessuno vuole sentire;

e sono accolte con la fasulla deferenza

dello scherno, con il compatimento

che si riserva agli ingenui.

“Che cosa dovrà mai dire il Pontefice,

insieme ai pochi che lo seguono?

È il suo dovere, è il suo mestiere”.

Con il tono di quelli che la sanno lunga,

di quelli che hanno capito

e fanno i furbi, lo liquidano così:

“Ogni pace che non venga da noi

è una chimera, un sogno infantile

soltanto”. E così, con le loro paci

da uomini adulti e istruiti,

con le paci del loro povero potere,

presuntuoso, vanaglorioso e folle,

riempiono di guerra il mondo

e gli animi.

Ma la Pace supplicata dai poveri

non è un fantasma.

Non è assenza, ma Presenza.

Il Volto davanti al quale

tutti, o quasi tutti,

distolgono lo sguardo

è qui, Presente e Vivo.

Il grande Intruso,

l’inascoltato che ascolta,

il ripudiato che ama,

il nemico che fa sorgere amicizia.

Tutto il grande carrozzone della Storia

si volge a lui come alla sua Pace:

la gente verace,

(i semplici, i poveri,

quelli che non fanno i furbi)

venuta prima tra ’l grifone

– Cristo –

ed esso,

al carro,

(alla Chiesa, a questa profezia

del destino dell’umanità)

volse sé come a sua pace.

I poveri ne hanno intelligenza

e con infaticabile speranza

fanno umano il deserto dei sapienti.

Questi ultimi lo impareranno

al culmine della loro sconfitta.