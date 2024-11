Péguy, il padre di famiglia

Giovedì 21 novembre alle ore 18.30, per il ciclo di incontri “Tiepidi…mai!”, l’associazione Esserci organizza l’incontro “C. Péguy: lo sregolato, l’audace, il temerario. In una parola: il padre di famiglia” al Salone sant’Agnese in Pescaiola, via Alessandro dal Borro, 49, Arezzo.