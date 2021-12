Del conservatorismo, i popolari possono condividere alcune grandi idee: l’attenzione per i padri, un modo comunitario di fare politica, una preminenza logica della legge di natura, e quindi della realtà. Potrebbero trovare in questa proposta una casa in cui riconnettersi con un pezzo del proprio popolo; non quello che qualcuno pensa sia un’avanguardia (o i più critici una retroguardia), ma piuttosto un resto creativo. Al tempo stesso, il conservatorismo ha bisogno dell’interclassismo popolare per rappresentare un intero e non solo una parte, anche attraverso i principi propri della tradizione popolare legati alla sussidiarietà, al garantismo, all’europeismo e alla libertà economica.

La sfida si gioca pertanto su due piani che si parlano e si condizionano: da una parte, la crescita nella società di un fronte che sappia leggere i pericoli del progressismo e trovare nuove vie di presenza e di impatto culturale e sociale; dall’altra parte, la capacità di Giorgia Meloni di perseverare nella traiettoria tracciata, sperimentando e contaminandosi con altre culture e dimostrando quindi di saper dare forma politica a una proposta conservatrice. Si tratta di una strada difficile, non scontata, ma certamente molto interessante. L’autore è segretario generale della Fondazione De Gasperi