La partecipazione al lavoro: una proposta per la ripresa. Se ne parla a Cesena

“Una proposta per la ripresa”: sarà presentata così dall’associazione LabOra lunedì 29 settembre a Cesena la legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, una riforma promossa dalla Cisl e fatta propria dalla maggioranza parlamentare di centrodestra, approvata definitivamente dal Parlamento ed entrata in vigore nel maggio scorso. Tempi ne ha seguito l’iter con attenzione, dedicando al tema anche un importante incontro.

A Cesena interverranno – moderati dal nostro Rodolfo Casadei – Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia e relatore della legge, Emmanuele Massagli, consigliere del Cnel e presidente della Commissione nazionale permanente per la Partecipazione dei lavoratori, Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna, e la consigliera regionale dell’Emilia-Romagna Elena Ugolini.

Appuntamento lunedì 29 settembre alle ore 21 nella Sala convegni della Abbazia di Santa Maria del Monte, via del Monte 999, Cesena....