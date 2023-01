In merito al merito (e sua sorella, l’eccellenza), le polemiche sono abbastanza sterili dal momento che è previsto nella nostra Costituzione all’articolo 34: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». È augurabile quindi che aggiungerlo alla titolazione del ministero dell’Istruzione non si riduca a mera provocazione. D’altra parte, eccetto i paladini del reddito di cittadinanza, più o meno tutti conveniamo sul fatto che «chi non lavora neppure mangi»: il principio è riuscito a mettere d’accordo san Paolo con i padri fondatori dell’Unione Sovietica che lo hanno fatto proprio nell’articolo 12 della loro Costituzione (!).

Forse però nei due millenni intercorsi tra l’Apostolo delle genti e Stalin una mutazione significativa è intervenuta nel concepire il principio per cui ciascuno deve meritarsi (come il soldato Ryan) il suo essere al mondo. Perché è importante impegnarsi? E perché essere “migliori degli altri”? In...