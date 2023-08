Il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega per la riforma fiscale pone le premesse non soltanto per una «riduzione delle pressione tributaria», che in Italia è noto raggiungere livelli con pochi eguali in Europa e nel mondo, ma anche per un «nuovo rapporto tra il fisco e il contribuente». A sostenerlo è Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze alla Camera, che su Twitter ha salutato il provvedimento come qualcosa di «storico», che «ridurrà le tasse e l’evasione».

Onorevole Osnato, che cosa reputa così importante nella legge approvata dall’aula?

Siamo di fronte a un provvedimento rivoluzionario, in quanto interamente impostato sull’idea di un rapporto paritario e fiduciario tra Stato e contribuente. Una modalità di rapporto che non mi risulta essere stata il faro delle più recenti esperienze in materia di politica fiscale, dove a lungo il fisco è stato visto come un vampiro che attacca il cittadino. Noi, invece, cr...