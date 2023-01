C’è voluta l’apparizione davanti alle telecamere del procuratore generale, Merrick Garland, per fare capire – una volta per tutte – che il caso dei documenti classificati trovati nel garage di Joe Biden in Delaware fosse tutt’altro che una tempesta in un bicchier d’acqua.

I documenti top secret a casa di Biden

Prima delle parole del ministro della Giustizia americano – figura chiave dell’amministrazione democratica – il caso era stato relegato dalla grande stampa e dai media liberal nei trafiletti delle pagine interne dei giornali e nelle brevi dei tg. Certo, con il deterioramento della situazione internazionale e con una possibile recessione globale in arrivo, la Casa Bianca di tutto avrebbe bisogno tranne che di un presidente azzoppato o coinvolto in un caso che i repubblicani potrebbero sfruttare – forti della maggioranza alla Camera – per istruire una procedura di impeachment ai suoi danni.

PUBBLICITÀ

Se nella scorsa settimana i commenti politici si erano soffermati sulle divisioni interne al Gop riguardo alla nomina di Kevin McCarthy a speaker della Camera, negli ultimi giorni gli stessi media che avevano dissezionato le lacerazioni repubblicane con la stessa dedizione con cui un entomologo si occupa dei suoi insetti non hanno dato sfoggio dello stesso morboso interesse.

Biden come Trump, ma partono i distinguo

Il doppio standard nel trattare le vicende dei progressisti e dei conservatori americani (ma non solo…) è ancora più palese quando si evidenzia come il ritrovamento dei file risalenti al periodo in cui Biden era il vicepresidente di Barack Obama soggiace alla stessa ipotesi di reato (tutta da dimostrare, beninteso) che ha portato i media di mezzo mondo a puntare il dito contro Donald Trump.

Nell’abitazione di Mar-a-Lago dell’ex presidente, durante il primo raid della storia di agenti federali nella casa di un ex presidente americano, l’Fbi aveva trovato documenti classificati che hanno portato le autorità ad aprire un’inchiesta, nonché la psicopolizia progressista a emettere – un poco frettolosamente – la sentenza di colpevolezza. Lo stesso Joe Biden aveva definito il suo predecessore «del tutto irresponsabile» nel tenere carte top secret in casa sua.

Se da un lato la vicenda dei due presidenti presenta aspetti differenti (Biden sta collaborando con la giustizia, mentre Trump provò a fare ostruzionismo), i continui distinguo dei media liberal negli Stati Uniti volti ad assolvere Biden sembrano fuori luogo. Alcuni documenti top secret, come rivelato dalla Cnn, riguardano l’Ucraina e il solo fatto che questi – come sembra – fossero conservati nella casa in Delaware formalmente di proprietà del figlio Hunter dovrebbe destare più di qualche sospetto.

La Casa Bianca ha tenuto nascosta la notizia

Perfino il New York Times non può fare a meno di sottolineare che il primo faldone di documenti classificati è stato trovato a casa del presidente Biden prima delle elezioni di metà mandato e che la notizia è stata tenuta nascosta per due mesi dalla Casa Bianca fino a lunedì.

Ora i repubblicani sono partiti lancia in resta e vogliono sapere chi ha visitato la casa di Biden nel Delaware poiché la presenza di “classified documents” senza che vi fosse alcuna autorità a vigilare su di essi rappresenterebbe un «pericolo per la sicurezza nazionale». McCarthy sostiene che il presidente abbia occultato il ritrovamento dei documenti posticipando di proposito il fatto a dopo le mid-term.

È chiaro che per Biden si apre un periodo di forte instabilità, con un ramo del Congresso nelle mani dell’opposizione e con la sua posizione indebolita dal caso relativo agli affari esteri del figlio Hunter e dai fatti del Delaware.

I media liberal – cioè la stragrande maggioranza – sapranno trattare lui e i suoi guai con la stessa perizia con cui hanno trattato gli scandali e le inchieste concernenti Trump e il Gop? Avere dubbi in merito appare più che legittimo.

@DanieleMeloni80

Foto Ansa