Oggi parte la “Settimana dell’Artsakh a Milano”

Dal 23 al 29 gennaio si tiene a Milano la rassegna dedicata al Nagorno-Karabakh organizzata da Sireh, un invito a conoscere e incontrare una cultura antica e oggi minacciata attraverso ciò che unisce le persone: il cibo, la musica, la spiritualità e il dialogo tra generazioni

Dal 23 al 29 gennaio si tiene a Milano la “Settimana dell’Artsakh” (Nagorno-Karabakh, qui il programma) organizzata da Sireh, un invito a conoscere e incontrare una cultura antica e oggi minacciata attraverso ciò che unisce le persone: il cibo, la musica, la spiritualità e il dialogo tra generazioni.

Corsi di cucina armena, cene accompagnate da musica e danza alla Casa Armena, momenti di incontro e riflessione presso la Parrocchia di San Pietro in Sala e il suo teatro, culmineranno in una messa concelebrata e in occasioni di scambio tra giovani con storie e vissuti diversi.

Una settimana per ascoltare, condividere e costruire ponti, partendo dal patrimonio culturale del Nagorno-Karabakh (Artsakh) e dalle persone che lo custodiscono, trasformando la memoria in presenza e l’incontro in responsabilità condivisa.

Teatro Wagner · San Pietro in Sala · Casa Armena

Prenotazioni e info: [email protected] WhatsApp +39 335 8010108