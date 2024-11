«Oggi il pericolo si chiama antiebreismo»

Sergio Della Pergola, 82 anni, è uno dei massimo studiosi mondiali di statistica e demografia. Ex direttore dell’Istituto Avraham Harman di studi ebraici contemporanei all’Università di Gerusalemme, ha insegnato anche in Europa e negli Stati Uniti. Ha iscritta nel nome e nella storia personale la sua identità ebraica ed europea. La famiglia triestina fu costretta dalle persecuzioni naziste a fuggire in Svizzera (suo padre, il giornalista Massimo Della Pergola, inventò in un campo di rifugiati il Totocalcio). Sergio, dopo la guerra, andò a vivere con i genitori a Milano, si laureò a Pavia e nel 1966 fece la Aliyah e tornò in Israele. Oggi vive a Gerusalemme e viaggia nel mondo.

Della Pergola non è solo uno scienziato statistico. È considerato il massimo esperto sulla popolazione ebraica in Israele e nel mondo. È sposato con Miriam Toaff, figlia del rabbino capo di Roma, Elio, una delle figure più significative dell’ebraismo in Italia. Gli studi demografici di Della Pergola sono da ...