Non è solo denatalità: è la crisi dell’inizio

La cosiddetta “crisi demografica” viene oggi letta soprattutto come un problema di numeri: diminuiscono le nascite, cresce la popolazione anziana, si restringe la base produttiva, si indebolisce la capacità innovativa. Nel dibattito recente – anche a partire dal saggio di Marco Valerio Lo Prete – questa diagnosi viene sviluppata con attenzione, mettendo in luce le conseguenze economiche e sociali di un andamento che appare sempre più difficile da invertire.

Questo modo di porre la questione ha un merito evidente: riporta al centro un tema a lungo trascurato e ne sottolinea la rilevanza pubblica. Ma proprio perché si concentra prevalentemente su dati, proiezioni e conseguenze, rischia di lasciare in ombra una domanda più radicale. Non tanto che cosa stia accadendo, ma che cosa significhi davvero ciò che accade.

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