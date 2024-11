Non è poi così assurdo collegare la violenza sulle donne a una certa immigrazione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Negli ultimi giorni ha suscitato polemiche un intervento in cui ha collegato le violenze sulle donne all’immigrazione clandestina (foto Ansa)

Su Startmag Maurizio Sacconi scrive: «La qualità dell’immigrazione non è più solo riferita alla integrazione nel mercato del lavoro di accoglienza. Ancor più rilevante è diventato il criterio della sicurezza, ovvero della prevenzione di flussi migratori ostili alla cultura e alla politica occidentali, specie in Medio Oriente. L’Italia è teatro invece di uno scontro ideologico tra accoglienza selettiva e accoglienza indiscriminata cui concorrono componenti esterne come le Ong che cercano di prevenire la deterrenza in mare e componenti interne come la giustizia politicizzata che rifiuta gli strumenti di deterrenza dopo lo sbarco. L’Italia non ha ancora, come la Francia, una consistente porzione della società di matrice islamista che riempie le piazze contro i governi occidentali e per...