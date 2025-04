Non basta spegnere i social, bisogna accendere il cervello

Cari amici di Tempi, mi sembra che sulla situazione in Siria ci abbiate visto giusto. Dov’è la svolta che troppo in fretta tanti quotidiani e tv (anche italiani) hanno celebrato dopo la caduta del regime di Assad? Al-Jolani non era forse un «miliziano pragmatico», un «terrorista moderato», uno che avrebbe intrapreso la «rivoluzione della misericordia»? Che i nostri saccenti giornalisti vadano a dirlo ai cristiani e alawiti massacrati! Ah, quanti danni fa l’ideologia!Enrico Michetti email

Merito dei nostri Leone Grotti, Rodolfo Casadei e Giancarlo Giojelli che non si sono mai fatti abbindolare dalla propaganda sulla bontà d’animo del “jihadista in cravatta”.

* * *

Caro direttore, devo dire di essere rimasta stupita dalla sentenza della Corte costituzionale che ha aperto alla possibilità per i single di adottare minori stranieri in situazione di abbandono. Mi colpisce perché qui si passa dal diritto del bambino ad avere una famiglia al (presunto) diritto ad avere un figlio.Nadia Santambr...